الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات القاهرة تستكمل محاكمة قاتل سيدة بمدينة نصر

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار على الهوارى اليوم الاثنين محاكمة "سعيد .ا" لاتهامه بجريمة قتل بمدينة نصر .


تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.


وأحالت النيابة العامة المتهم" سعيد .ا"الي محكمة الجنايات لاتهامه قتل المجني عليها نورا .س  في مدينة نصر  عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن انهال عليها ضربا بأدوات "مبرد حديدي ومفك وفارة ومنشار مما تستخدم في التعدي علي الاشخاص قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات ، كما أحرز هذه الأدوات التي استخدمت بالجريمة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص.

 

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية حيث شهد محمود سمير عامل بمركز علاج طبيعي أنه علي أثر تغيب شقيقته توجه صوب مسكن عمله وعلم بقيامها بإيجار شقة فتوجه لصوبها وبوصوله أبصرها ملقاه أرضا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واردف باتهامه للمتهم بقتل شقيقته علي أثر كونه كان برفقتها وقت وفاتها وتواجد الأدوات خاصته بمحل الجريمة ، وشهد والد المتوفاة أنه بورود اتصال من نجله يخبره بوفاة نجلته توجه صوب مكان تواجدها وبوصوله أبصرها ملقاه أرضا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واتهم المتهم بارتكاب الجريمة .

 

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم أول مدينة نصر بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة علي النحو الذي شهد به الشاهد الاول .


ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

قاتل سيدة التجمع الخامس مدينة نصر جنايات القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

وزير التعليم يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة 2021

«كل الوسائل متاحة».. تصريحات وزير الخارجية بشأن سد النهضة تتصدر عناوين الصحف

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

«اعتزال المعلم»| تاسع العالم والثلاثية الأفريقية ومعجزة الذئاب.. محطات فى مسيرة حسن شحاتة

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية