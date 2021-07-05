جنايات القاهرة تستكمل محاكمة قاتل سيدة بمدينة نصر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار على الهوارى اليوم الاثنين محاكمة "سعيد .ا" لاتهامه بجريمة قتل بمدينة نصر .



تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.



وأحالت النيابة العامة المتهم" سعيد .ا"الي محكمة الجنايات لاتهامه قتل المجني عليها نورا .س في مدينة نصر عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن انهال عليها ضربا بأدوات "مبرد حديدي ومفك وفارة ومنشار مما تستخدم في التعدي علي الاشخاص قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات ، كما أحرز هذه الأدوات التي استخدمت بالجريمة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص.

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية حيث شهد محمود سمير عامل بمركز علاج طبيعي أنه علي أثر تغيب شقيقته توجه صوب مسكن عمله وعلم بقيامها بإيجار شقة فتوجه لصوبها وبوصوله أبصرها ملقاه أرضا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واردف باتهامه للمتهم بقتل شقيقته علي أثر كونه كان برفقتها وقت وفاتها وتواجد الأدوات خاصته بمحل الجريمة ، وشهد والد المتوفاة أنه بورود اتصال من نجله يخبره بوفاة نجلته توجه صوب مكان تواجدها وبوصوله أبصرها ملقاه أرضا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واتهم المتهم بارتكاب الجريمة .

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم أول مدينة نصر بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة علي النحو الذي شهد به الشاهد الاول .



ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.