الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتعاش فى نسب الإشغال الفندقى بالبحر الأحمر

فنادق الغردقة
فنادق الغردقة

تشهد الفنادق السياحية بمحافظة البحرالأحمر حالة من الانتعاش تزامنًا مع بدء إجازات الصيف للمصريين ووصول رحلات سياحية جديدة قادمة من عدّة دول أجنبية، حيث وصلت نسب الاشغال الي معدلات كبيرة في معظم الفنادق.
 

يقول سلمان حلمي شيف عمومي ومدير مطابخ بمجموعة فنادق سياحية، أن نسب الإشغال بالفنادق في الفترة الأخيرة تثبت تحسن وانتعاش القطاع السياحي وخاصة مع وصول أفواج كبيرة من السياحة الداخلية، بجانب وصول رحلات من دول أجنبية ودول مختلفة منها اوكرانيا والمانيا وبيلاروسيا والتشيك وغيرها، مشيرًا الي أن معدل الاشغال وصل في بعض الفنادق إلي 100% من نسبة التشغيل المسموح بها طبقًا لما حدده مجلس الوزراء بتشغيل الفنادق بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.

 

وأشاد حلمي بقرار رئيس مجلس الوزارء برفع نسب التشغيل بالفنادق السياحية من 50 % الي 70% من إجمالي غرف الفنادق، مؤكدًا أن القرار جاء في وقتٍ مناسب وخاصة أنه سيكون هناك اقبالًا من المصريين والسياح الأجانب علي فنادق البحر الأحمر خلال فترة عيدالأضحية المبارك.

 

وأوضح حلمي لـ"الدستور"، إن فنادق الغردقة تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كما حددتها وزارتي الصحة والسياحة، للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بالفنادق، لافتًا الي أن ما قامت بهِ الحكومة المصرية للتصدي ومنع تفشي فيروس كورونا كان سببًا رئيسيًا في الحفاظ علي القطاع السياحي وعودته الي سابق عهدهُ وعودته للريادة مرةً أخري.

 

خبير سياحي: قرار رفع نسب الاشغال بالفنادق لـ70% جاء في وقتٍ مناسب

 

من جانبه أكد الخبير السياحي نبيل حسين، أن السياحة المصرية بدأت في التعافي بشكلٍ ملحوظ، بجانب وجود دعم كبير من الحكومة المصرية للقطاع السياحي وهو القطاع الاقتصادي الأهم في دفع عجلة الانتاج وتوفير فرص عمل للشباب وبعض الحرف والمهن التي تعمل علي توفير متطلبات القطاع، مشيرًا الي أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برفع نسب التشغيل للفنادق جاء في الوقت المناسب وخاصة مع بداية الموسم السياحي الصيفي.

 

واستطرد الخبير السياحي أنه في خلال أيام سيتم التصديق علي عودة الرحلات الروسية للغردقة وشرم الشيخ لتكون بداية جديدة لعودة الريادة المصرية بالقطاع السياحي، مؤكدًا أن الدولة المصرية سعت جاهدةً لفتح اسواق سياحية جديدة بدول مختلفة لجذب جنسيات جديدة لدفع القطاع السياحي نحو الانتعاش والمزيد من العمل والنجاح.

انتعاش فى نسب الإشغال الفندقى بالبحر الأحمر
انتعاش فى نسب الإشغال الفندقى بالبحر الأحمر
انتعاش فى نسب الإشغال الفندقى بالبحر الأحمر
انتعاش فى نسب الإشغال الفندقى بالبحر الأحمر
انتعاش فى نسب الإشغال الفندقى بالبحر الأحمر
انتعاش فى نسب الإشغال الفندقى بالبحر الأحمر
انتعاش فى نسب الإشغال الفندقى بالبحر الأحمر
انتعاش فى نسب الإشغال الفندقى بالبحر الأحمر
انتعاش فى نسب الإشغال الفندقى بالبحر الأحمر
انتعاش فى نسب الإشغال الفندقى بالبحر الأحمر
انتعاش فى نسب الإشغال الفندقى بالبحر الأحمر
انتعاش فى نسب الإشغال الفندقى بالبحر الأحمر
انتعاش فى نسب الإشغال الفندقى بالبحر الأحمر
انتعاش فى نسب الإشغال الفندقى بالبحر الأحمر
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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