الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من هى الفنانة مليحة أفنان التى احتفل بها «جوجل» اليوم؟

مليجة أفنان
مليجة أفنان

احتفل اليوم محرك البحث العالمي "جوجل " بالرسامة الفلسطينية مليحة أفنان، حيث نشر صورتها على صفحته الرئيسية.

مسقط رأسها 

ولدت مليحة في حيفا لأبوين إيرانيين، وظهرت أعمالها الفنية بشكل رئيسي في فرنسا ولندن، وقد حصلت الفنانة الفلسطينية على بكالوريوس الآداب من الجامعة الأمريكية في بيروت، إضافة إلى ماجستير الآداب في الفنون الجميلة من كلية كوركوران للفنون والتصميم في واشنطن العاصمة،  عقب انتقالها إلى العاصمة اللبنانية مع عائلتها في العام 1949.

اماكن نشأت بها 

تنقلت الفنان الفلسطينية مليحة أفنان بين عدد كبير من الدول العربية والأوربية، حيث عاشت أفنان في الكويت منذ 1963 حتى 1966، ثم انتقلت إلى بيروت من 1966 حتى 1974 وفي باريس من عام 1974 حتى 1997، حيث انتقلت إلى لندن.

بداية العالمية

انطلقت أعمال مليحة أفنان الفنية من العاصمة الفرنسية باريس، إضافة إلى عاصمة النور لندن، حيث شهدت أول معرض بازل بسويسرا عام 1971، وأقيم معرضها الفردي الأول في معرض بازل العام 1971، من تنظيم الفنان الأمريكي مارك توبي.

أعمالها الفنية 

في أعمالها التي نفذتها بالحبر والمواد المختلطة على الورق أو في تلك التي أنكرتها بألوان الباستيل الزيتية، تقدم خطابات تبدو وكأنها جزء من خط على شكل إسفين على أرضية حمراء بنية محترقة، مثل جغرافيا محددة وواضحة، ذات ظلال متعددة من الألوان، لكنها تشير جميعها إلى العزلة والارتباك والاغتراب بشكل عام.

أين توجد أعمالها 

بعض أعمالها موجودة في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، والمتحف البريطاني في لندن، ومجموعة Written Art Collection في ألمانيا، ومعهد العالم العربي في باريس، ومجموعة BAII في باريس.

تاريخ وفاتها 

توفيت الفنانة الكبيرة الفلسطينية مليحة عن عمر يناهز 80 عاما، وبقيت الذكريات حتى هذه اللحظة راسخة في الأجيال التي تدرس التاريخ وخاصة الفن والفنانين.

جوجل الرسامة الفلسطينية مليحة أفنان نشر صورتها على صفحته الرئيسية احتفل اليوم محرك البحث العالمي جوجل مليجة أفنان

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وائل لطفي

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