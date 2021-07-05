الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الجمهورية»: 3 يوليو 2013 يوم ميلاد جديد لمصر وللأمة العربية بأسرها

جريدة الجمهورية
جريدة الجمهورية

أكدت جريدة الجمهورية، في مقالها الافتتاحي تحت عنوان "دولة 30 يونيو إنجازات لا تتوقف"، أن مصر تشهد كل يوم إنجازًا جديدًا ومشروعًا عملاقًا وقاعدة عسكرية جديدة ترسخ دولة القوة والشموخ وبناء مصر الجديدة والجمهورية الجديدة.

وقالت الجريدة إن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول فارقة وكبيرة في حياة المصريين، وجــاء 3 يوليو ليكون الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.. نحو البناء والتنمية، مضيفة أن ثورة 30 يونيو والبيان التاريخي 3 يوليو، تجسيد حقيقي للشموخ المصري والعلاقة الراسخة واليقين الراسخ والتلاحم القوي بين الشعب وجيشه الوطني العظيم، والتماسك المتين والقوي للشعب المصري وقيادته الحكيمة.

وأوضحت الصحيفة أن إرادة الشعب المصري وقوة جيشه هما القوة والقدرة الحقيقية على بناء مصر المستقبل وتحقيق الإنجازات في كل المجالات والقطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن 3 يوليو 2013 يوم خالد في تاريخ الوطن.. ولحظة فارقة.. ميلاد جديد ليس لمصر فقط وإنما للأمة العربية بأسرها.. يوم فارق في تاريخ الوطن العربي.. الذي انتبه تماماً لكل المخططات والمؤامرات التي كانت تحاك بدقة لإسقاط الدول العربية الواحدة تلو الأخرى.

وأكدت الصحيفة أن ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو 2013 جاء ليسترد وطنًا.. ويعيده لحضن الشعب ويعيد الشعب لحضن الــوطــن.. وينطلق الوطن نحو البناء والتنمية والإنجازات العملاقة في كل مكان. تحيا مصر بقيادتها الحكيمة.. وبشعبها العظيم وجيشها القوى وشرطتها الوفية.. وإنجازاتها العظيمة في كل مكان.


ووصفت الصحيفة ثورة 30 يونيو بـ"ثورة إنجازات تملأ الأرض، وتبلغ عنان السماء"، وقالت: لا ثورة حقيقية بدون إنجاز على الأرض يلمسه الناس ويغير من نوعية حياتهم، وكم من الثورات عبر التاريخ بلغ ضجيجها عنان السماء ثم استيقظ الناس فلم يجدوا أى جديد إلا أطنانا من الكلمات.

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وائل لطفي

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