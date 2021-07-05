تشيلي تسجل 3368 إصابة جديدة بكورونا

سجلت تشيلي 3368 حالة إصابة أخرى بكوفيد-19، و130 حالة وفاة أخرى بسبب هذا المرض، ليصبح المجموع 1569784 إصابة، و33103 حالات وفاة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في البلاد يوم الأحد.

وذكرت الوزارة أن 2823 شخصا موجودون حاليا للعلاج بوحدات العناية المركزة في البلاد، من بينهم 2363 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضح وزير الصحة التشيلي إنريكي باريس، أنه في الأيام الـ7 الماضية، كان هناك انخفاض بحالات الإصابة بالفيروس، في 13 من أصل 16 منطقة بالبلاد.

ولكن في منطقتي أنتوفاغاستا وأتاكاما شمالي البلاد، كانت هناك زيادة في حالات العدوى، وكذلك في منطقة ماغالانيس جنوبا.

وأكد الوزير على وجوب أن يواصل الجميع "الالتزام الدقيق بالرعاية الشخصية"، لأن "كلا من التلقيح وتهوية الأماكن واستخدام الكمامات، ونظافة اليدين، هي الإجراءات الأساسية والمؤكدة لكبح انتشار كوفيد-19".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.