الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تشيلي تسجل 3368 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في تشيلي
كورونا في تشيلي

سجلت تشيلي 3368 حالة إصابة أخرى بكوفيد-19، و130 حالة وفاة أخرى بسبب هذا المرض، ليصبح المجموع 1569784 إصابة، و33103 حالات وفاة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في البلاد يوم الأحد.

وذكرت الوزارة أن 2823 شخصا موجودون حاليا للعلاج بوحدات العناية المركزة في البلاد، من بينهم 2363 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضح وزير الصحة التشيلي إنريكي باريس، أنه في الأيام الـ7 الماضية، كان هناك انخفاض بحالات الإصابة بالفيروس، في 13 من أصل 16 منطقة بالبلاد.

ولكن في منطقتي أنتوفاغاستا وأتاكاما شمالي البلاد، كانت هناك زيادة في حالات العدوى، وكذلك في منطقة ماغالانيس جنوبا.

وأكد الوزير على وجوب أن يواصل الجميع "الالتزام الدقيق بالرعاية الشخصية"، لأن "كلا من التلقيح وتهوية الأماكن واستخدام الكمامات، ونظافة اليدين، هي الإجراءات الأساسية والمؤكدة لكبح انتشار كوفيد-19".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

جديدة جديد اصابة إصابة جديدة اصاب كوفيد-19 تشيلي بكوفيد-19 كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

وزير التعليم يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة 2021

«كل الوسائل متاحة».. تصريحات وزير الخارجية بشأن سد النهضة تتصدر عناوين الصحف

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

«اعتزال المعلم»| تاسع العالم والثلاثية الأفريقية ومعجزة الذئاب.. محطات فى مسيرة حسن شحاتة

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية