ارتفاع حصيلة قتلى حادث تحطم الطائرة العسكرية بالفلبين إلى 50 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى حادث الطائرة العسكرية سي 130 التي تحطمت جنوبي الفلبين إلى 50 شخصا، وفقا لما قاله مسؤولون اليوم الاثنين، في الوقت الذي بدأ فيه المحققون العمل للوقوف على سبب الحادث.



وقالت وزارة الدفاع إن حادث الطائرة، التي تحطمت بجزيرة جولو، على بعد ألف كيلومتر، جنوبي مانيلا، تسبب في مقتل 47 جنديا بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين كانوا على الأرض.



وأضافت الوزارة أنه تم نقل 49 جنديا وأربعة مدنيين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



وقال المتحدث باسم الجيش الفلبيني الميجور جنرال ادجارد إريفالو إن "فريق التحقيق وصل إلى مكان الحادث بالفعل"، وتابع "عازمون على معرفة ما حدث في هذا الحادث المأساوي".



وتحطمت الطائرة بعد أن خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في جولو، واندلعت فيها النيران عقب ذلك.



وقال إريفالو إنه "تم استخراج رفات جميع الجنود الـ 47 الذين قتلوا وجاري حاليا التعرف على هوياتهم"، مشيرا إلى أن معظم الجثث تفحمت.

وقال وزير الدفاع الفلبيني، ديلفين لورينزانا: "لقد أمرت بإجراء تحقيق كامل لمعرفة سبب الحادث بمجرد استكمال عمليات الإنقاذ" وسط مزاعم بشأن شراء معدات معيبة من قبل الجيش.

وقال الميجور جنرال، ويليام جونزاليس، قائد إحدى الفرق العسكرية لمكافحة الإرهاب إنه لم يتم العثور بعد على 17 شخصا، فيما تم إنقاذ 50 شخصا ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان بيان صادر عن سلاح الجو قد ذكر في وقت سابق إن الطائرة "سي130-" كانت قادمة من قاعدة جوية في مانيلا، ومرت عبر مدينة كاجايان دي أورو في إقليم مينداناو جنوب البلاد، قبل توجهها إلى جزيرة جولو.

وكان معظم الركاب قد تخرجوا حديثا من التدريب العسكري الأساسي وكان يتم نشرهم في منطقة مينداناو، طبقا لما ذكرته مصادر عسكرية وكانت الطائرة تحمل أيضا خمس مركبات عسكرية.