خطف ثمانية عمال من منشأة صحية فى نيجيريا والمطالبة بفدية مالية

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الإثنين، أنه تم خطف ما لا يقل عن ثمانية عمال من منشأة صحية في شمال غرب نيجيريا، في عملية يرجح أن الهدف منها المطالبة بفدية، وفقا لفرانس برس.

من جهتها، قالت مصادر محلية إن 15 شخصا خطفوا، بينهم ممرضتان وأطفال.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية محمد جليج، أن مسلحين مجهولين هاجموا بأعداد كبيرة المركز الطبّي لمرض السلّ والجذام في ولاية كادونا بعد تبادل كثيف لإطلاق النار مع الشرطة.

وقال المتحدث إن ثمانية أشخاص خطفوا، غير أن مصادر محلية أشارت إلى وجود عدد أكبر من المخطوفين، وزعمت أن المهاجمين أجبروا الشرطة على الانسحاب بالنظر إلى عددهم الكبير.

وقال أحد سكان المنطقة لوكالة فرانس برس "الحقيقة هي أن الشرطة تركت المخفر بعد تبادل عنيف لإطلاق النار".

وروى آخَر أن "الهجوم على مركز الشرطة كان بمثابة إلهاء، من أجل أن تتمكّن مجموعة أخرى من مهاجمة غرف العاملين في المركز الصحّي".

وتعاني نيجيريا، أكثر الدول اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا مع 200 مليون نسمة، من انعدام الأمن، وتشهد عمليات خطف تنفذها مجموعات إجرامية بدرجات متفاوتة من التنظيم، للمطالبة بفدية.

وكانت عمليات الخطف تستهدف في السابق أثرياء أو موظفين أجانب في القطاع النفطي، لكنها باتت الآن تشمل جميع الطبقات الاجتماعية، حتى الفقيرة منها.

يذكر أن نيجيريا تعرضت لهجوم منذ اسبوعين تعرضت له مدرسة حكومية في ولاية كيبى فى شمال غربى نيجيريا أسفرعن اختطاف عشرات التلاميذ على أيدي مسلحين.

ونقلت عن معلم في المدرسة الواقعة في مدينة برنين ياورى النائية تأكيده أن أكثر من 80 تلميذا اختطفوا خلال الهجوم.

وأكدت الشرطة أن خمسة معلمين اختطفوا أيضا وضابطا قتل برصاص الخاطفين.

وكانت نيجيريا قد شهدت منذ مطلع العام الجاري سلسلة حوادث اختطاف جماعي لتلامذة على أيدي جماعات مسلحة تطلب فدية من الحكومة مقابل الإفراج عن الرهائن.

وفى آواخر الشهر الماضى، قالت الشرطة ومسؤولون في حكومة ولاية النيجر، الواقعة شمال وسط نيجيريا، إن عصابة مسلحة خطفت، طلاباً من مدرسة إسلامية لتحفيظ القرآن في الولاية، التي تشهد تزايداً في عمليات الخطف الجماعي.

وتقوم عادة جماعات مسلحة بعمليات خطف للحصول على فدى، وينحى باللوم عليها في سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها مدارس وجامعات في شمال نيجيريا في الأشهر القليلة الماضية، حيث خطفت أكثر من 700 طالب منذ ديسمبر.