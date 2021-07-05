الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كابل كهرباء يثير الذعر بشبرا الخيمة

كابل كهرباء مكشوفة
كابل كهرباء مكشوفة

حالة من الذعر والهلع انتابت أهالي عزبة عثمان بمدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك بسبب أحد كابلات الكهرباء الكبيرة والتي ظهرت على سطح الأرض بأحد شوارع المنطقة الرئيسية بدلا من أن تكون مدفونة ويمر عليه السيارات والمارة بشكل يومي دون تدخل المعنيين بهذا الأمر للسيطرة عليه قبل وقوع كارثة حيث ناشد المواطنون المسؤولين بالتدخل لإنقاذ أرواحهم.

وقال علاء فوزي، أحد قاطني مدينة شبرا الخيمة، إن الكابل متصل بأحد كبائن الكهرباء التي تقوم بتوزيع الكهرباء على المنطقة وبالتالي فإن التيار الذي يسير به في الغالب ذو ضغط عالٍ ما يمكن أن يتسبب في حدوث حرائق أو صعق أحد المواطنين أو الأطفال والسيارات حال كشف جزء من من الغلاف العازل الذي يكسوه.

وطالب بسرعة تدخل شركة الكهرباء أو الجهة المعنية بهذا الأمر للتعامل مع الكابل قبل حدوث مالا يحمد عقباة، كما أن السيارات والدراجات النارية وحتى المواطنين يمرون عليه بشكل لحظي دون القدرة على تفادية نظرا لكونه يقطع الطريق بشكل عرضي ومع تكرار هذا الأمر بالتأكيد سيتأثر فهو بمثابة قنبلة موقوتة الأن.

في السياق ذاته قال مايكل حسني، أحد سكان المنطقة، إن هناك مشاكل كثيرة في مناطق متفرقة بشبرا الخيمة قد تبدو بسيطة لكنها قد تؤدي إلى حدوث أزمة كبيرة في حال عدم تداركها في وقت مبكر فعلى غرار كابل الكهرباء هناك العديد من المواطنين يلقون قمامتهم في الشوارع وبجانب أكشاك الكهرباء والغاز ما يجعلها معرضة للاشتعال في أي وقت بمجرد إلقاء أحد المارة سيجارة دون قصد ما ينتج عن ذلك أزمة كبيرة يجب الانتباه لها من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء وذلك للحفاظ على سلامة وحياة المواطنين والأطفال والمارة.

شبرا الخيمة كابلات الكهرباء كبائن الكهرباء القليوبية كارثة المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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