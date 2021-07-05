هدم الجزء المتبقي من برج شامبلين فى ولاية فلوريدا الأمريكية

اكتمل، اليوم الإثنين، هدم الجزء المتبقي من برج "شامبلين" في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وكانت رئيسة بلدية منطقة "ميامي"، دانييلا ليفين، قد أعلنت في مؤتمر صحفي، أمس الأحد أنه بمجرد أن تصبح الاستعدادات جاهزة ويكون الموقع مؤمنا والفريق جاهز للانطلاق، سنبدأ في الهدم.

وأضافت أن الأولوية القصوى هي هدم المبنى بأسرع ما يمكن وبأمان قدر الإمكان.

ومن شأن تفجير الجزء المتبقي من المبنى أن يساعد فرق الإنقاذ في الوصول إلى مساحة كبيرة من الركام لم تتمكن السلطات من الوصول إليها.

وأكدت الولاية على ضرورة هدم المبنى قبل أن تؤخر عاصفة "إلسا" الاستوائية، التي تتجه نحو جنوب فلوريدا بعد أن قطعت منطقة الكاريبي، أي جهود للإنقاذ.

وكانت ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انهيار مبنى سكني قرب مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية إلى 24 شخصاً.

وذكرت قناة «الحرة» الإخبارية، أمس الأحد، أنه لا يزال هناك 124 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت عمدة مدينة ميامي في ولاية فلوريدا دانيلا ليفاين كافا، حسب ما نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 16 قتيلا، لكن حتى الآن تم إبلاغ 12 عائلة فقط بفقدان أحد أفرادهم.

وأوضحت كافا أن 139 شخصا كانوا يعيشون في جزء من البرج تم العثور عليهم حتى الآن، لكن هناك 147 آخرين ما زالوا مفقودين وجار البحث عنهم بأسرع وأسهل طرق ممكنة.

وقالت إن فرق الإنقاذ رصدت بعض الأصوات، لكنها لم ترصد أصواتا بشرية قادمة من تحت الأنقاض بعد ساعات من انهيار جزء كبير من مبنى أبراج تشامبلين تاورز ساوث في بلدة سيرفسايد، مضيفة أن فرق الإنقاذ لديها "دوافع بالغة القوة" للعثور على ناجين وأضافت "لا يزال لدينا أمل في العثور على ناجين".

وأوضحت أنه تم تحديد مكان 110 آخرين و"إعلان أنهم سالمون".

وقامت فرق الإنقاذ بالتنقيب بين أطنان الأنقاض الخميس أملا في العثور على أي ناجين، حسبما ذكرت رويترز.

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على مساعدات عاجلة عقب الحادث، وهو ما يعني أن السلطات الفيدرالية ستتعاون مع الهيئات الإغاثية في الولاية.

وقال بايدن: "أقول لمواطني فلوريدا، مهما كانت المساعدة التي تريدونها، ومهما كان في استطاعة الحكومة الفدرالية أن تقدمه، فنحن في خدمتكم، سنكون معكم".

وتلقت السلطات عددا من البلاغات بشأن وجود مهاجرين من أمريكا اللاتينية في عداد المفقودين.

وقال مسؤولون: إن طاقم الإنقاذ انتشل العشرات من تحت الأنقاض، تلقى عشرة منهم العلاج وأُرسل اثنان إلى المستشفى.