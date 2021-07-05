عبد المجيد تبون: سنتصدى بقوة وحزم لكل من يتطاول على الجزائر

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمة له عشية الاحتفال بذكرى الاستقلال، إن "الشعب عازم على التصدي بقوة وحزم لكل من تسول له نفسه التطاول على الجزائر القوية بشعبها وجيشها".

وتحدث تبون عمن وصفهم بالمنساقين إلى الدعاية والتضليل، وفاقدي الموضوعية والنزاهة وقال إن الضباب اعترى أنظارهم وهم "لا يتورعون عن الإساءة للدولة ومؤسساتها".

وأضاف تبون أن الشعب الجزائري "قادر على دحض نوايا التوجهات المريبة ومناوراتها للنيل من أمن واستقرار البلاد، وعازم على التصدي بقوة وحزم لكل من تسول له نفسه التطاول على الجزائر القوية بشعبها وجيشها".

وعلى صعيد آخر، أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم عن تسجيل 457 حالة إصابة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال الناطق - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 141 ألفا و7 حالات، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3745 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 98 ألفا و31 حالة، بعد شفاء 330 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 29 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 28 نوفمبر الماضي.

وذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.