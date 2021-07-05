إخلاء مزيد من المنازل فى بريتش كولومبيا الكندية مع استمرار الحرائق

وضعت السلطات الكندية المزيد من المنازل في المناطق الداخلية الجنوبية في مقاطعة بريتش كولومبيا ضمن أوامر الإخلاء، حيث استمرت أطقم العمل في مكافحة أكثر من 170 حريقا في جميع أنحاء المقاطعة.

وقال مدير العمليات الإقليمية في دائرة حرائق الغابات كليف تشابمان - في تصريحات صحفية - إنه يتوقع وصول أقل من 100 من رجال الإطفاء في المقاطعة اليوم الإثنين.

وأضاف تشابمان أن الحكومة الفيدرالية نقلت أيضا 350 فردا من القوات الكندية إلى مدينة إدمونتون لدعم جهود مكافحة الحرائق في بريتش كولومبيا.

وقال وزير السلامة العامة الكندية بيل بلير -في تغريدتين على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد- إن القوات المسلحة الكندية ستوفر دعما جويا للمناطق المتضررة من حرائق الغابات حتى 19 يوليو.

كان ضابط معلومات الإطفاء بمقاطعة بريتيش كولومبيا جان سترونج قد صرح بأن سلطات المقاطعة طلبت تدخل الجيش الكندي للمساعدة في إطفاء 77 حريقا للغابات، كانت اندلعت خلال اليومين الماضيين بسبب الظروف الحارة والجافة والعواصف الرعدية.

وأكد سترونج -في بيان- أن 11 من تلك الحرائق كبيرة وتشكل خطرا على السلامة العامة، مضيفا: "لقد رأينا عددا من عمليات الاشتعال الجديدة في مناطق مختلفة حول المقاطعة، أدت العواصف إلى اشتعال معظمها".

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحية الكولومبية وفاة أكثر من 486 حالة مفاجئة؛ نتيجة لموجة الحر الشديدة التي تضرب حاليًا مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي.

وارتبطت موجة الحر المدمرة التي ضربت شمال غرب المحيط الهادئ خلال الأيام الخمسة الماضية بارتفاع ضخم في حالات الوفاة المفاجئة وغير المتوقعة.

وارتفع عدد الوفيات من سكان المقاطعة فجأة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وقالت ليزا لابوانت، رئيسة قسم الطب الشرعي في بريتش كولومبيا للصحفيين: "بصراحة، لقد أُخذنا على حين غرة، أعتقد أنه من المحتمل جدًا أن يكون الكثير منا قد أساء فهم الخطر الشديد".

وتتعرض حكومة المقاطعة لانتقادات شديدة لعدم تعاملها مع الطقس القاسي كحالة طارئة، ويتعرض رئيس الوزراء في المقاطعة، جون هورجان، لانتقادات شديدة بسبب تعليقاته على الضحايا.

ونُسبت ثلاث وفيات فقط إلى ارتفاع درجات الحرارة بين عامي 2010 ومايو 2021.