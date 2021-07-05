الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فاوتشى: وفيات كورونا بين غير المطعمين يمكن تجنبها

فاوتشي
فاوتشي

أعرب أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن فيروس كورونا، عن حزنه إزاء الوفيات المرتبطة بالفيروس، وقال إنه بالإمكان "تجنبها والوقاية منها" بين الأشخاص الذين لم يتلقوا بعد اللقاح المضاد للفيروس.
 

وقال فاوتشي في تصريحات خلال أحد برامج شبكة (إن بي سي) : "إنه حقا لأمر محزن ومأساوي أن معظم تلك (الوفيات) يمكن تجنبها والوقاية منها" من خلال الحصول على اللقاح.
 

وأضاف: "نحن نتعامل مع وضع تاريخي مع هذه الجائحة، ولدينا أدوات التصدي لها"، كما دعا إلى تنحية جميع الخلافات "وإدراك أن العدو المشترك هو الفيروس".
 

وفي سياق متصل، ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن  يعتزم إبلاغ أبناء الشعب الأمريكى في كلمة للأمة بأن المعركة ضد كوفيد 19 ما زالت بعيدة عن الانتهاء، وسيشجع جميع الأمريكيين على تلقي اللقاحات.
 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول في استعراض مسبق لتصريحات بايدن المقررة في وقت لاحق من اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) أن بايدن سيحتفل بالتقدم الذي حققته الولايات المتحدة في استجابتها للجائحة، والذي يتضمن انخفاضا بنسبة 90% في حالات الإصابة والوفيات منذ يناير.
 

ودعا البيت الأبيض المئات من العمال الأساسيين وأسر العسكرييين وموظفي الإدارة لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة عيد الاستقلال في الحديقة الجنوبية، بينما يروج بايدن لحملة تطعيم حكومية ساعدت في إعطاء جرعة واحدة على الأقل لـ 67% من البالغين في الولايات المتحدة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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وائل لطفي

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