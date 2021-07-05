جونسون يكشف خطط رفع آخر القيود الصحية فى بريطانيا

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيعلن اليوم الإثنين خطط رفع آخر القيود الصحية في إنجلترا اعتبارا من 19 يوليو، وسيدعو مواطنيه إلى أن "يتعلموا التعايش" بحذر مع كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال جونسون: "سنقدم الطريقة التي سنستعيد بها الحريات"، مشددا على أن الجائحة "لم تنته" وأنه سيتعين على السكان "تعلم التعايش مع الفيروس".

وكان مقررا رفع تلك القيود في 21 يونيو، غير أن هذا الموعد أرجئ شهرا بسبب انتشار متحور دلتا الشديد العدوى والذي بات يمثل حاليا غالبية حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الحكومة المحافظ مؤتمرا صحفيا بعد ظهر الاثنين على أن يلقي وزير الصحة ساجد جاويد كلمة أمام النواب.

وخرجت المملكة المتحدة تدريجيا من إغلاق ثالث لكنها أبقت على بعض القيود.

وأتاح برنامج التطعيم الذي أطلق في ديسمبر 2020 تقديم جرعتي لقاح لنحو 64% من السكان البالغين.

وتلمح الحكومة منذ أيام عدة إلى نيتها التخلي خصوصا عن إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، وهو نهج انتقده بشدة بعض الأكاديميين الذين يقدمون المشورة للحكومة.

ودعت الجمعية الطبية البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحكومة إلى الإبقاء على بعض القيود بسبب الزيادة "المقلقة" في عدد الإصابات التي باتت تقترب في الأيام الأخيرة من حدود 30 ألف إصابة يومية.

وفي سياق متصل، قال الوزير بمجلس الوزراء البريطاني روبرت جينريك إنه من المرجح أن يُترك ارتداء القناع الوقائي للاختيار الشخصي، بعد إسقاط قيود كورونا في 19 يوليو.

وأضاف جينريك، في تصريحات نقلتها صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية: "مثل كثير من الناس، أريد الابتعاد عن هذه القيود بأسرع ما يمكن".

وتابع: "أعتقد أننا سننتقل الآن إلى فترة لا توجد فيها قيود قانونية، ولن تخبرك الدولة بما يجب عليك فعله، ولكنك سترغب في ممارسة درجة من المسؤولية الشخصية وإصدار الأحكام".

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الصحة ساجد جافيد إن هناك أسبابًا صحية "مقنعة" لإسقاط قيود كورونا في 19 يوليو.