الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الوضع متدهور».. تونس تسجل 116 وفاة جديدة بكورونا

تونس
تونس

أحصت وزارة الصحة التونسية الأحد 116 حالة وفاة و4686 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتعكس حصيلة الوفيات الوضع الوبائي المتدهور في تونس في ظل موجة كاسحة تسببت في أرقام قياسية للإصابات اليومية على مدار الأسبوع الأخير.

وللمرة الثانية خلال أسبوع تسجل تونس 116 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات حتى يوم السبت 15 ألفا و377.

وتقلص عدد الإصابات اليومية إلى أقل من خمسة آلاف لأول مرة منذ يوم 28 يونيو الماضي، علما بأن أعلى حصيلة شهدتها تونس على الإطلاق كانت الأربعاء الماضي 30 يونيو بلغت 6776 إصابة.

وتقول وزارة الصحة إن معظم الولايات تخطت مستوى "الإنذار المرتفع جدا" والذي يعني تسجيل أكثر من 100 إصابة بالفيروس لكل 100 آلف ساكن، في وقت تشهد فيه المستشفيات العمومية انهيارا في طاقة الاستيعاب ونقصا في التجهيزات وأسرة الإنعاش والأكسيجين.

وباستثناء ولاية قفصة، فقد تخطت جميع الولايات هذا المعدل بعدة بأضعافه، ووصلت ولايتا سليانة ومنوبة إلى أكثر من 800 إصابة لكل 100 ألف ساكن، بحسب بيانات الوزارة.

وفرضت 12 ولاية من بين 24، حجرا صحيا شاملا أو جزئيا في عدد من المعتمديات كونها تخطت 400 إصابة لكل 100 ألف ساكن.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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