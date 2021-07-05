الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كينيا تحصل على 130 مليون دولار من البنك الدولى لمواجهة كورونا

كورونا في كنيا
كورونا في كنيا

وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 130 مليون دولار لمشروع الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية في كينيا لتسهيل الوصول إلى لقاحات كورونا في البلاد.


وأوضح - بيان صادر عن بعثة البنك الدولي في كينيا اليوم - أن هذا التمويل الإضافي سوف يسهم في شراء المزيد من اللقاحات عبر مبادرة فريق العمل الأفريقي لاقتناء اللقاحات (أفات) ومبادرة الوصول العالمي للقاحات "كوفاكس" وستدعم أيضًا نشر تلك اللقاحات من خلال تعزيز قدرة تخزين سلسلة التبريد في كينيا بما في ذلك إنشاء 25 مخزناً للقاحات في مقاطعات البلاد وتعزيز قدرة 36 مخزنا فرعيا وتجهيز 1177 منشأة صحية بمعدات تخزين اللقاحات.


في غضون ذلك قال كيث هانسن المدير القطري للبنك الدولي في كينيا: "يأتي هذا التمويل الإضافي في وقت حرج حيث تبذل حكومة كينيا جهودًا مضنية لاحتواء الحالات المتزايدة للإصابة بفيروس كورونا وتسريع نشر اللقاحات على نطاق أوسع بين السكان .. التمويل المسبق لاقتناء لقاحات كورونا سيمكن الحكومة من توسيع الوصول إلى المزيد من الكينيين مجانًا".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الافريقي الحكومة بيان مواجهة الطوارئ البنك فيروس كورونا كورونا فيروس مليون دولار مواجهة كورونا لقاحات لقاحات كورونا كوفاكس بفيروس كورونا لقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

كينيا تحصل على 130 مليون دولار من البنك الدولى لمواجهة كورونا

«كوارتز»: الشركات الناشئة المصرية وجهة مفضلة للاستثمار العالمى والإقليمى

«الدستور» تنشر أسماء الضحايا المصريين فى حريق الغابات بقبرص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية