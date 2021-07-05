كينيا تحصل على 130 مليون دولار من البنك الدولى لمواجهة كورونا

وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 130 مليون دولار لمشروع الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية في كينيا لتسهيل الوصول إلى لقاحات كورونا في البلاد.



وأوضح - بيان صادر عن بعثة البنك الدولي في كينيا اليوم - أن هذا التمويل الإضافي سوف يسهم في شراء المزيد من اللقاحات عبر مبادرة فريق العمل الأفريقي لاقتناء اللقاحات (أفات) ومبادرة الوصول العالمي للقاحات "كوفاكس" وستدعم أيضًا نشر تلك اللقاحات من خلال تعزيز قدرة تخزين سلسلة التبريد في كينيا بما في ذلك إنشاء 25 مخزناً للقاحات في مقاطعات البلاد وتعزيز قدرة 36 مخزنا فرعيا وتجهيز 1177 منشأة صحية بمعدات تخزين اللقاحات.



في غضون ذلك قال كيث هانسن المدير القطري للبنك الدولي في كينيا: "يأتي هذا التمويل الإضافي في وقت حرج حيث تبذل حكومة كينيا جهودًا مضنية لاحتواء الحالات المتزايدة للإصابة بفيروس كورونا وتسريع نشر اللقاحات على نطاق أوسع بين السكان .. التمويل المسبق لاقتناء لقاحات كورونا سيمكن الحكومة من توسيع الوصول إلى المزيد من الكينيين مجانًا".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.