وزير بريطانى: الأقنعة الوقائية اختيار شخصى بعد إسقاط قيود كورونا

قال الوزير بمجلس الوزراء البريطاني روبرت جينريك إنه من المرجح أن يُترك ارتداء القناع الوقائي للاختيار الشخصي، بعد إسقاط قيود كورونا في 19 يوليو.



وأضاف جينريك، في تصريحات نقلتها صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية: "مثل كثير من الناس، أريد الابتعاد عن هذه القيود بأسرع ما يمكن".



وتابع: "أعتقد أننا سننتقل الآن إلى فترة لا توجد فيها قيود قانونية، ولن تخبرك الدولة بما يجب عليك فعله، ولكنك سترغب في ممارسة درجة من المسؤولية الشخصية وإصدار الأحكام".



يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الصحة ساجد جافيد إن هناك أسبابًا صحية "مقنعة" لإسقاط قيود كورونا في 19 يوليو.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و تركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، و إيران، والمكسيك.

و تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.