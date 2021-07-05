مصر تعرب عن تعازيها للفلبين فى ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية

أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي لجمهورية الفلبين الصديقة جراء تحطم طائرة عسكرية في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وأكدت مصر - في بيان صحفي لوزارة الخارجية - على وقوفها حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب الفلبين الصديق في هذا المُصاب الأليم، كما تقدمت مصر بصادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وارتفعت حصيلة القتلى في حادث تحطم الطائرة العسكرية "سي130-" بجنوب الفلبين إلى 31 شخصا على ألاقل، بعد أن خرجت عن المدرج أثناء هبوطها.

وقال أرسينيو أندولونج، المتحدث باسم وزارة الدفاع الفلبينية، إن القتلى هم 29 جنديا، كانوا على متن الطائرة ومدنيان على الأرض في جزيرة جولو، على بعد حوالي ألف كيلومتر جنوب مانيلا.

وقال الليفتنانت جنرال كورليتو فينلوان جيه آر، وهو قائد عسكري إقليمي، إن أربعة مدنيين أصيبوا أيضا في الحادث.

وكانت الطائرة تقل 96 فردا عسكريا من بينهم ثلاثة طيارين وخمسة من أفراد الطاقم، طبقا لبيان الرحلة.

وقال وزير الدفاع الفلبيني، ديلفين لورينزانا: "لقد أمرت بإجراء تحقيق كامل لمعرفة سبب الحادث بمجرد استكمال عمليات الإنقاذ" وسط مزاعم بشأن شراء معدات معيبة من قبل الجيش.

وقال الميجور جنرال، ويليام جونزاليس، قائد إحدى الفرق العسكرية لمكافحة الإرهاب إنه لم يتم العثور بعد على 17 شخصا، فيما تم إنقاذ 50 شخصا ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان بيان صادر عن سلاح الجو قد ذكر في وقت سابق إن الطائرة "سي130-" كانت قادمة من قاعدة جوية في مانيلا، ومرت عبر مدينة كاجايان دي أورو في إقليم مينداناو جنوب البلاد، قبل توجهها إلى جزيرة جولو.

وكان معظم الركاب قد تخرجوا حديثا من التدريب العسكري الأساسي وكان يتم نشرهم في منطقة مينداناو، طبقا لما ذكرته مصادر عسكرية وكانت الطائرة تحمل أيضا خمس مركبات عسكرية.\