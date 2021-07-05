وزير التعليم: من يحاول تهكير التابلت سيدفع ثمنًا باهظًا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة حاليا تقوم بسلسلة من الإجراءات التقنية التأمينية، وسوف تستمر طوال الأسبوع الحالي.

وأضاف وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "وبالتالي لا تلتفتوا لمن يزعم اختراقها لأنها لم تكتمل بعد".

واستكمل الدكتور طارق شوقي: "ومن يحاول التهكير سوف يدفع ثمنا باهظا لهذا والتذكرة واجبة الآن في ضوء ما ينتشر من صور وفيديوهات للغش".

كان قد استقبل طلاب الثانوية العامة هذا العام رسالة تؤكد أنه تم غلق جميع التطبيقات على التابلت، وأصبح الجهاز هدفه لتسجيل الحضور داخل اللجنة والاستعانة بكتاب الوزارة بطريقة pdf.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إغلاق التطبيقات على جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي العام، مع ترك تطبيق تسجيل الحضور والإطلاع على الكتب بطريقة "pdf" فقط.

وكانت قد أعلنت الوزارة، أنه سيتم غلق جميع تطبيقات التابلت، بهدف منع أى محاولات غش من قبل الطلاب داخل اللجنة أثناء تأدية الامتحانات، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب تلقى طلبات الراغبين فى الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، اليوم الإثنين 5 يوليو وتستمر لمدة يومين لتنتهى 7 يوليو.

وحددت وزارة التربية والتعليم حالات قبول الاعتذار كالتالي:

1- قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

2- إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).

3- العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

4- نسبة عجز 5%.

5- وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).

6- وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ( تقرير طبي + شهادة ميلاد).

7- وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

8- الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

9- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

10- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.