الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة 2021

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلًا: «لا تستهلكوا وقتًا في الكتابة على التابلت أو استخدام notes أو تحميل الكتب؛ لأننا سوف نزيل كل ذلك ونتيح فقط الوصول إلى كتب الوزارة من خلالنا أثناء الامتحان».

وأضاف الوزير، خلال تصريحات له عبر صفحته الشخصية "الفيس بوك"، قائلًا: "ظلل الإجابة الصحيحة على البابل شيت بقلم رصاص خفيف، وأكد إجابتك النهائية "بقلم جاف أسود أو أزرق" قبل تسليم ورقة الإجابة، مع كتابة الاسم ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح".

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وفقًا للجداول التالية:

 جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات.

- الإثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة.

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة.

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم.

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات.

- الإثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات.

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة.

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة.

- الإثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات.

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقًا جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات.

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة.

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات.

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات.

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم.

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات.

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات.

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

فيس بوك على وزير التعليم امتحانات طلاب الثانوية العامة رقم الجلوس الدكتور طارق شوقي امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة

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وائل لطفي

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