الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عبدالحليم تزوج سعاد حسنى ٦ سنوات عرفيا... كتاب جديد يكشف التفاصيل (فيديو)

عبدالحليم وسعاد حسنى
عبدالحليم وسعاد حسنى

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، كتاب بعنوان "سعاد حسني القاهرة لندن"، الذي يكشف فيه عن زواج الفنانة الراحلة سعاد حسني بالمطرب عبدالحليم حافظ لمدة 6 سنوات.

وأضاف الباز، خلال برنامجة "آخر النهار" المذاع عبر فضائية" النهار"، أن هذا الكتاب من أهم الكتب التي ظهرت عن الفنانة الراحلة سعاد حسني، لأن الكاتب الصحفي محمود مطر في السنوات الأخيرة، كان علي اتصال دائم بالسندريلا،  فنحن أمام شاهد صادق جداً فيما يرويه.

للتفاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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