متحدث الوزراء: عدم رصد أى سلالات متحورة لفيروس كورونا فى مصر

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، عدم رصد أي سلالات متحورة لفيروس كورونا في مصر.



وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء - في تصريح لقناة "صدى البلد" - على أنه يتم إخضاع القادمين من دول تشهد تحورات جديدة بكورونا، إلى تحليل "بي سي آر"، موضحًا أن قرارات التخفيف التي تم اتخاذها تظهر تحسن الوضع الوبائي، الذي انعكس على مستشفيات العزل، وانخفاض نسبة إشغال الأسرة إلى 10%، و28% للرعاية المركزة.



قال سعد، إنه تم التعاقد علي 4 أنواع من لقاح كورونا منهم 2 من الصين، لافتًا إلى أن اللقاح الخامس الذي سيدخل مصر هو جونسون أن جونسون وهو لقاح أمريكي، مشيرًا إلى أن مصر تترقب وصول 20 مليون جرعة من لقاح جونسون أن جونسون خلال شهرين من الآن.



و أضاف أن الدولة تركز خلال الفترة على التصنيع المحلي للقاحات كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في استخدام اللقاح المنتج محليا خلال 6 أسابيع، ولافتًا إلى زيادة عدد السائحين خلال يونيو الماضي بنسبة 15% لتصل إلى 600 ألف سائح ومتوقعًا زيادة عدد السائحين خلال فصل الصيف.



و تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.