«الصحة» توضح أماكن صرف أكياس الدم فى كافة المحافظات

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأماكن المتاحة للمرضى والمستحقين لصرف أكياس الدم فى المحافظات.

وأشارت إلى أنه يتم الصرف من خلال الوحدة العلاجية بمركز نقل الدم الرئيسى، كما أنه متاح فى فروع خدمات نقل الدم القومية فى كل المحافظات.

وأضافت أنه يمكن الصرف من خلال المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي، ويمكن للمرضى بالمستشفيات الخاصة صرف أكياس الدم.

وأشارت إلى أنه يمكن التسجيل كمتبرع بالدم على فيس بوك من خلال: www.facebook.com/donateblood

أو التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم 15366.

وفى سياق آخر، أكدت أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي انتظار المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب خلال تطبيق صحة مصر.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي "تحت شعار "100 مليون صحة"، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقاعدة بيانات 100" مليون صحة" بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة.

وقالت الوزارة إن الخدمات المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لمرضى الأمراض المزمنة، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.