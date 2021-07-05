وزير الصحة اليمنى يؤكد سلامة جميع العائدين من الهند من كورونا

أكد وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح، خلو جميع العائدين من الهند (155 شخصًا) من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال بحيبج -في تصريحات أوردتها قناة "اليمن" الفضائية - إن الفرق الطبية أخذت المسحات اللازمة للعائدين لفحصها في مختبرات الصحة المركزية التابعة للوزارة، وقد أظهرت النتائج خلو جميع العائدين من أية إصابات بالفيروس.

وأشار إلى جهود الوزارة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية- لترتيب عودة العالقين في الهند وفقًا لتوجيهات رئيس الحكومة، لافتًا إلى أنه قد تم تجهيز أحد الفنادق في عدن ليكون مركزا لإيواء العائدين، وقد تم تزويده بالفرق الطبية والخدمية.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 182.68 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و072004.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و تركيا، و روسيا، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و ألمانيا، و إسبانيا، و الأرجنتين، و كولومبيا، وبولندا، و إيران، والمكسيك.

بينما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، و البرازيل، والمملكة المتحدة، و تركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.