خضروات لتقوية المناعة فى مواجهة كورونا (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان، فى إنفوجراف، عن الخضروات التى تقوى جهاز المناعة فى مقاومة الأمراض ومنها فيروس كورونا.



وأوضحت أن الخضروات الطازجة مصدر غنى بالفيتامينات وتقوية المناعة.



وأضافت أن هناك من الخضروات تشمل الخضروات الحمراء ومنها الطماطم والفلفل الأحمر، والخضروات الصفراء ومنها الفلفل الأصفر والجزر، والخضروات الخضراء ومنها الخيار والجرجير والخس.

وأشارت إلى أن قائمة الخضروات تشمل أيضاً الخضروات البيضاء ومنها الفجل والبصل، والخضروات البنفسجية ومنها البنجر.

إصابات كورونا فى مصر

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 213628 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 27 حالة جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 281903 من ضمنهم 213628 حالة تم شفاؤها، و 16242 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.