«كوارتز»: الشركات الناشئة المصرية وجهة مفضلة للاستثمار العالمى والإقليمى

مازال الاقتصاد المصري يتعافي وبقوة رغم التحديات وجائحة كورونا، حيث أشاد موقع "كوارتز" الأمريكي بالاقتصاد المصري والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين مستوى الاقتصاد، وهو ما جعل الشركات الناشئة المصرية وجهة مفضلة للاستثمار العالمي والإقليمي.

وقال الموقع: من التجارة الإلكترونية إلى تكنولوجيا التعليم إلى التكنولوجيا المالية، تبرز الشركات الناشئة المصرية كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي والإقليمي.

ففي يونيو وحده، اقتربت الشركات الناشئة في مصر من تجاوز 190 مليون دولار التي جمعتها في عام 2020.

كما جمعت عدد من شركات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية الناشئة، على التوالي، مبالغ ضخمة للغاية.

وجاءت صفقات التمويل بالإضافة إلى حصول البنك الأهلي المصري على 100 مليون دولار من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير؛ لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد على العمل على كفاءة الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وتابع الموقع أن هذا يجعل مصر أكثر جاذبية كوجهة استثمارية، بينما تكافح جنوب أفريقيا ونيجيريا مع انقطاع التيار الكهربائي، وهو رادع محتمل لبعض المستثمرين.

ووفقا للموقع: يبدو أيضًا أن مصر تجني ثمار الجهود المبذولة في تعزيز قطاع الشركات الناشئة في السنوات الماضية، بما في ذلك قانون جديد يسمح للبنك المركزي بمنح تراخيص مصرفية لشركات التكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية.

كما أن هذا القطاع من القطاعات التي حظت بأولوية في السياسات ومن خلال شراكات التنمية.



وقال راهول شاه، خبير التمويل والأسهم في الأسواق الناشئة، لـ"كوارتز": "إنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، ويضيف: “إن التقييمات المرتفعة في الأسواق الأخرى تجبر المستثمرين الدوليين على إلقاء نظرة فاحصة على الشركات الناشئة الأفريقية ، حيث يبدو ملف المخاطرة والمكافأة أكثر إقناعًا، و من المحتمل أن نشهد المزيد من الاهتمام بتمويل رأس المال الاستثماري في المنطقة".