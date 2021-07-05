الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الخرباوى: خطة الإخوان بعد خروجهم من تركيا عدم التجمع فى دولة واحدة

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

قال الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب و المفكر الإسلامي، إن حل مكاتب الإخوان في تركيا، شيء جديد لم يكن معهودًا على جماعة الإخوان أن تمر به وهو أن تتلقى الضرب من الداخل.


 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد حاليًا واعترض عليه عدد كبير من الشباب وقالوا إنه لا يصلح"، مشيرًا إلى أن إدارة الإخوان كاملة كانت موجودة في تركيا والكيان الموجود في مصر يتلقى التعليمات التي تأتي لهم من الخارج.

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