حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج المائية 5 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج المائية، اليوم الإثنين 5 يوليو ٢٠٢١ على النحو التالي:

برج السرطان

مهنيًا: إنه يوم سريع الإيقاع وقد يخبئ لك حدثًا يحرّك أعمالك، وبإمكانك السيطرة على الوضع الراهن وعلى المشاريع المقبلة.

عاطفيًا: تعامل مع الشريك بحكمة وهدوء، فهو حسّاس أكثر من اللزوم، لكنّه ليس سهلًا متى ثار وانفعل، عندها يصعب عليك التعامل معه.

صحيًا: المحافظة على الصحة السليمة أمر مهم، وقرار الحفاظ عليها بيدك من خلال نمط حياتك.

برج العقرب

مهنيًا: ضغوط روتينية في العمل، لكنك تملك القدرة على تسيير دفة الأمور كما تشاء، والتوصل إلى النتائج التي تبغيها.

عاطفيًا: لا تحمّل الشريك مسؤولية المشاكل بينكما؛ لأنك تتحمّل الجزء الأكبر منها بسبب إهمالك له والاهتمام بالشأن المهين أكثر من المطلوب.

صحيًا: لا تهمل صحتك، فهي العنوان الأهم لتتمكن من تحقيق خطواتك بثبات.

برج الحوت

مهنيًا: وتستعيد كامل حماستك هذا اليوم الذي يبشّر بحلول ومصالحات وتسويات، ستعود الأمور إلى وتيرتها السريعة وستفرح لتعاطف الآخرين ولاهتمامهم لأمرك.

عاطفيًا: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك، تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يعد تفاصيل.

صحيًا: ضبط الأعصاب المطلوب منك يمهد السبيل لإراحة نفسك من مشكلات عابرة لكنها مزعجة.

صفات الأبراج المائية

صحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبيرة، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

ويتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.