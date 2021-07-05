حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية 5 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية، اليوم الإثنين 5 يوليو 2021 على النحو التالي:

برج الجوزاء

مهنيًا: يجب أن تغيّر سلوكك إذا شعرت بالخطر، حذار الحرب المفتوحة إذ قد يكون بانتظارك يوم يثير في نفسك الشكوك.

عاطفيًا: مشاعر الغيرة تتحرك في قلب الحبيب مما يدخل السرور إلى قلبك وتطمئن إلى حبه لك، لكن عليك معاملته بالمثل ليشعر هو بالاطمئنان أيضًا.

صحيًا: تمارس نوعًا من الرياضة الخفيفة التي تتطلب إجهاد عضلات القلب كثيرًا ومفيدة.

برج الميزان

مهنيًا: تباشر دورة فلكية ممتازة تحت تأثير القمر من برج الثور الصديق، وذلك على كافة الأصعدة المهنية المالية والدراسية وتأخذ قرارات وتأخذ قرارات جريئة.

عاطفيًا: عليك أن تواجه الوقائع كما هي، فالحقيقة غالبًا ما تكون ممرًا إلزاميًا للتوصل إلى النتائج المبتغاة والحلول المرضية.

صحيًا: لا تترك الإحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، فالتفاؤل سيكون هوالحلّ المناسب لكل الأمور العالقة.

برج الدلو

مهنيًا: حاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعًا، واسع للتركيز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل.

عاطفيًا: إذا كنت لا تشعر بالاستقرار مع الشريك، يجب أن تبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تقع في المحظور.

صحيًا: الوزن الثقيل يرخي بثقله على ركبيتك ورجليك ما يسبب لك تعبًا كبيرًا

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بحب الرومانسية الكبيرة، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

ويتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.