حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج النارية 5 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج النارية، اليوم الإثنين 5 يوليو 2021 على النحو التالي:

برج الحمل

مهنيًا: تتعزّز قدراتك الخلاقة وتنفتح على بعض الآفاق رافضًا التقوقع في محيطك العملي، لا بل الانطلاق نحو خوض مجالات جديدة.

عاطفيًا: تبتسم لك الأقدار، وتجعلك متزنًا وقادرًا على بلورة الأمور والتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة والشعور بالراحة الكبيرة.

صحيًا: تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد.

برج القوس

مهنيًا: تجد نفسك في الموقع المناسب، ما يزيدك تألقًا وثباتًا ويرتفع منسوب الاحترام لك من قبل الزملاء.

عاطفيًا: يخيّم على حياتك مناخ جميل من التفاهم والرومانسية والعذوبة، ترتاح إلى الأجواء وتخطط لمشروع جديد.

صحيًا: تختار الحل المناسب وسهل التحقيق بغية القضاء على الدهون من دون اللجوء إلى العلاج الطبي.

برج الأسد

مهنيًا: حذار الانجرار وراء الأحاسيس والأفكار السلبية حتّى لو شعرت بتحدّيات واستفزازات كبيرة من بعض الزملاء.

عاطفيًا: لا تتسرّع في إلقاء اللوم على الحبيب واتهامه بما آلت إليه الأمور بينكما، فأنت تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية.

صحيًا: لا تتعب أعصابك وتنفعل بسبب أمور بسيطة لا تستحق منك ذلك.

ما هي صفات الأبراج النارية؟

الصفات التي يشترك فيها أصحاب الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسؤولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.