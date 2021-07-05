نهضة مصر تصدر «حارة عليوة.. سابقا» لمحمد عبدالعاطى

صدر حديثا عن دار نهضة مصر للنشر، رواية "حارة عليوة.. سابقا"، للكاتب محمد عبدالعاطي، وذلك بالتزامن من الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

جاء على ظهر الغلاف: "على أطراف الحارة، كانت هناك "الخرابة" التي لا يعرف أحد من هو صاحبها. كانت الخرابة مقلبًا للقمامة ووكرًا للهاربين والمتعاطين ومأوى للمشردين والشحاذين. ثم جاءت شركة (آي سي دي) للكمبيوتر والإنترنت إلى حارة عليوة. وقيل إنها اشترت الخرابة من أصحابها -الله وحده يعلم كيف عثروا على أصحابها- وبين عشية وضحاها قام المبنى الأنيق لفرع الشركة مكان الخرابة".

ومن هنا.. من 2003.. بدأت أحداث الرواية -أو المتوالية القصصية- الشيقة التي تتبع الكاتب خطوطها بمهارة، ليرصد لنا خطوات أبطالها المندفعة والمترددة والجاهلة التي جعلتهم يسقطون واحدًا بعد الآخر في الفضاء الافتراضي الذي أخذ يتوسع ويسيطر على الحارة وحيوات سكانها من 2003 وحتى 2100.

الجدير بالذكر أن محمد عبدالعاطي، كاتب مصري يكتب الرواية والقصة القصيرة والسيناريو والمقالات، من مواليد القاهرة عام ١٩٨٢، خريج كلية التربية قسم اللغة العربية. عمل مصححا لغويا ومصمم جرافيك، وحاليا يدرّس اللغة العربية لغير الناطقين بها بالمركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة، يدرّس اللغة العربية الفصحى والعامية المصرية عبر الأدب والصحافة للطلاب الأجانب من الجنسيات المختلفة. وصدر له رواية (تريند) عام ٢٠١٩ عن دار لوغاريتم.

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدورته الـ52 فى ظل هذه الظروف الاستثنائية يعتبر أكبر تجمع ثقافى على مستوى العالم، فيضم 1218 ناشرًا عربيًا، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.