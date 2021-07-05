حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية 5 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية، اليوم الإثنين 5 يوليو ٢٠٢١ على النحو التالي:

برج الثور

مهنياً: تحلم بجديد وتخوض تجربة مهمّة وتوسع الآفاق محاطاً بالأصدقاء، وتحدث تغييرات إيجابية تصب في مصلحتك

عاطفياً: قد تجتمع حول طاولة مع الشريك، وتُتاح لك فرص يجب ألا تتكتّم حولها، بل أطلعه عليها فهو أحق الأشخاص لمعرفتها

صحياً: تطّلع على معلومات وأفكار جديدة لها علاقة بالشأن الصحي وتحاول تطبيقها

برج العذراء

مهنياً: تتحدّث الطوالع الفلكية المناسبة لبرج عن رغبة في قلب المعاملات بهدف الخروج من حالة الركود وتسهيل امورك الحياتيّة كما ستسعد لسماع بعض الاخبار الطيبة.

عاطفياً: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة والأحلام الجميلة

صحياً: حذار جداً التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك ونشاطك الكبير

برج الجدي

مهنياً: يعدك هذا اليوم بالمزيد من الأرباح المالية التي تحصل عليها من استثماراتك في أحد المشاريع الناجحة

عاطفياً: أجواء رومانسية تنعم بها اليوم برفقة الحبيب، وتضعان الخطط الجديدة والمشاريع للمستقبل

صحياً: انتبه إلى طعامك ونشاطاتك الكثيرة، وحاول التوفيق في كل شيء ولا تبالغ في العمل

ما هي صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلون إلى ذلك الهدف.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.