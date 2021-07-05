قرية البضائع بمطار القاهرة «محطة رئيسية» لطائرات الشحن بأفريقيا والشرق الأوسط

تعد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، أهم وأكبر قرية بضائع بالقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت خلال السنوات الماضية العديد من التجديدات والتطورات، بما يتوافق مع التكنولوجيا الهائلة بسوق النقل الجوي العالمي؛ لجذب العديد من شركات الشحن والبضائع على مستوى العالم.

وتهبط الطائرات التجارية بمطار القاهرة الدولي لنقل مختلف البضائع إلى جمهورية مصر العربية، مما يزيد عمليات الاستثمار الأجنبي في شتى المجالات داخل البلاد، ويساهم بشكل كبير في زيادة الموارد الاقتصادية للدولة المصرية، في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم.

وتضم قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، العديد من المخازن للمواد الخطرة وغير الخطرة، كما تضم عددًا من الأماكن التخزينية المؤهلة لتخزين مختلف السلع الغذائية والطبية، والتي تحتاج إلى درجات حرارة ومعايير صحية ذات كفاءة عالية، كما يحدث مع شحنات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي استقبلتها قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي خلال الآونة الاخيرة والقادمة من مختلف الدول عبر شركات الطيران الوطنية المصرية "مصر للطيران" أو شركات الطيران العربية، حيث تعد "المحطة الرئيسية" لطائرات الشحن الجوي بالقارة الأفريقية والشرق الأوسط.

وافتتحت وزارة الطيران المدني، في أواخر عام 2017، مجمع بضائع شركة مصر للطيران للشحن الجوي بمطار القاهرة الدولي، والتي تعد أحد وأهم شركات الطيران التي تعمل بقرية البضائع بالمطار، وذلك لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لوكلاء وعملاء شركة مصر للطيران للشحن الجوي، بالإضافة إلى إنهاء الحركة العشوائية في مجمع البضائع بالمطار.

وشمل مجمع البضائع لشركة "مصر للطيران" للشحن الجوية بقرية البضائع، ساحة قبول الشحنات، وساحة الفرز والاستلام، ومخازن الواردات والساحة الخارجية، وسقف مبنى المجمع الرئيسي، بالإضافة إلى تجديدات في الواجهات وأيضا إعادة تنظيم ساحة الانتظار.

كما حصلت شركة الخطوط الجوية السعودية على مساحة شاسعة بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي لإنشاء مجمع بضائع لها، لاستقبال كافة البضائع والمنتجات وتخزينها ونقلها من وإلى كافة المطارات السعودية، كما حصلت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" على مساحة كبيرة من قرية البضائع بمطار القاهرة لتخزين البضائع والمنتجات والمستزلمات الزراعية والصناعية والتي يتم نقلها عبر طائرات شركة الخطوط الجوية الألمانية بين مطار القاهرة والمطارات الألمانية.

وتعد شركة مطار القاهرة للشحن الجوي أكبر شركات الشحن الجوي التى تعمل بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، حيث تحصل شركة ميناء القاهرة الجوي على نسبة 60 % من أسهم الشركة.

وتشهد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، خلال الآونة الاخيرة، زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوي لطائرات الشحن الدولية بمختلف شركات الطيران المصرية والعربية والأجنبية، حيث تستقبل القرية يوميًا ما بين من 8 إلى 10 رحلات شحن جوي لمختلف شركات الطيران، لنقل ما يقرب من 200 طن من مختلف البضائع والمنتجات والمستزمات الطبية والصناعية والمواد الخام للصناعة.