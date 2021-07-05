بدء التسجيل فى دورات التدريب على مهن الخياطة والسباكة والكهرباء بالمنصورة

بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، في استقبال التسجيل للحصول على دورات التدريب المهني على مهن (الخياطة، السباكة، والكهرباء)، من خلال وحدة التدريب المتنقلة بمدينة المنصورة.

وأشارت المديرية إلى أن التسجيل سيكون بالدور الأرضي بمبنى محافظة الدقهلية، خدمة المواطنين، على أن يكون الأولوية بأسبقية الحجز.

وتأتي تلك الدورات التدريبية، نظراً لحاجة المجتمع وتخفيفاً لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وتعمل مديريات القوى العاملة، على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورات التدريبية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم، لإنشاء مشروعات صغيرة.

ويتم توجيه، خريجي التدريب إلى ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية التي حصلوا عليها في مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ووحدات التدريب المتنقلة، في عمل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لهم، أو التعاون مع بعضهم البعض في مشروعات، خاصة، حيث تعطي تلك الدورات الفرصة للمتدربين من التعرف على بعضهم البعض والتنسيق فيما بينهم لأداء الأعمال بما يخدم المشروعات التي يمكن تنفيذها.

وتمتلك وزارة القوى العاملة، 27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع المحافظات، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني، كما أن كل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية في كل قرية تتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات، ويتم متابعة هذه الآلية من قبل الوزارة لتقييمها أولا بأول.

وتضع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.