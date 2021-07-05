الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الاتصال لتأكيد الموعد.. 11 خطوة لا يمكن تجاهلها في «إتيكيت العزومة»

إتيكيت العزومة
إتيكيت العزومة

يحتاج العديد من الأشخاص لمعرفة كيف يمكن استقبال المعزومين لديهم في المنزل بصورة تظهر مدى الترحيب بوجودهم، لذا في السطور التالية توضح “الفوود بلوجر” مي ماهر إتيكيت العزومات.

-لابد من مراعاة تبليغ المعزومين بفترة كافية قبل معاد العزومة وقبل ميعادها بيوم يتم الاتصال بهم للتأكيد.

-في حالة تقديم هدية من جانب المعزومين لابد من إظهار سعادتك باستقبالها بكل ود إليهم.

-عليك التأكد من أن المنزل يسع العدد الذي تقوم بدعوته.

-لا تضع في قائمة الطعام أصناف لم تتم تجربتها من قبل حتى لا تضعي نفسك في موقف محرج.

-تجنب الأطعمة الصعبة في التناول مثل الاسباجتي أو الحمام إلا في حالة الأقارب من الدرجة الأولى أو أصحاب مقربين وهكذا.

-نضع في الاعتبار الأطعمة المناسبة لمرضى السكر أو المتبعين نظام غذائي أو حمية غذائية معينة.

-حتى لا يتم ترك الضيوف عليك بالانتهاء من تجهيزات الأطعمة من مساء اليوم الذي يسبق العزومة.

-يمكن الاستعانة بأكواب وأطباق مختلفة في حالة أن يكون العدد كبير ولكن لا يمكن الاستعانه بطبق أو كوب به شرخ على سبيل المثال.

-الاستعداد لاستقبال الضيوف من قبل الموعد المحدد حيث يكون كافة أفراد الأسرة على استعداد كامل والانتهاء من ارتداء الملابس.

-صاحب المنزل هو من يجلس على رأس السفرة وزوجته تجلس على رأس السفرة الجهة الأخرى.

-يُفضل أن يحدد أصحاب المنزل أماكن جلوس المعزومين

-تبادل الحديث خلال تناول الطعام من الأمور الضرورية للغاية ولابد أن يحرص أصحاب المنزل على فتح موضوعات متنوعة خلال تناول الطعام.

-يمكنا رد الزيارة في غضون 6 أسابيع إلا إذا كان الأفراد ملتزمين بسفر في موعد محدد ويمكن رد الزيارة بعد ثلاثة أيام.

-قومي بتنظيف المائدة مباشرة بعد تناول الطعام وقبل تقديم الحلوى، واطلبي من أحد أقاربك المساعدة إن أمكن.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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