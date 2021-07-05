«التضامن» تطلق المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة خلال يوليو

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، اطلاق المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة خلال شهر يوليو الجاري.

وأعلنت عبر موقعها الإلكتروني أن هناك عدة خطوات للتسجيل فى بطاقة الخدمات المتكاملة وهى:-

-التأكد من تسجيل البيانات بدقه على الموقع الالكتروني، حيث تعد مسئولية قانونية سوف يتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه.

-التأكد من صحة الملفات المرفقه وان تكون واضحه ومرفقة بشكل سليم.

-ملئ البيانات الشخصية، و إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) والتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

-الاحتفاظ برقم التسجيل.

-الاستعلام عن الطلب من خلال الأيقونة المخصصة بالبوابة الإلكترونية.

-في حالة قبول الطلب سيتم حجز موعد ثم التوجه لمكتب التأهيل الذي تم اختياره في الموعد المحدد وإحضار كل الأوراق والمرفقات حتى يتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بالمتقدم.

- تحديد درجة ونوع الإعاقة وتاكيد الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة من عدمه.

