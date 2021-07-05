الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«روس كوسموس» تنشيء مرصدًا في جنوب إفريقيا لمراقبة النفايات الفضائية

النفايات الفضائية
النفايات الفضائية

وقعت وكالة "روس كوسموس" الروسية للفضاء، عقدًا مع وكالة الفضاء الوطنية في جنوب إفريقيا لإنشاء مرصد روسي لتتبع وقياس سرعات وأبعاد النفايات الفضائية.

ذكرت "روس كوسموس" - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد - "إنه تم تصميم المرصد للكشف التلقائي عن المركبات الفضائية وأجسام الحطام الفضائي في المدارات القريبة من الأرض القريبة والمتوسطة والبعيدة"، موضحة أن المرصد قادر على تحديد إحداثيات الأجسام والتعرف على الأشياء التي تم إدخالها في قاعدة بيانات منظومة تحديد طبيعة وسرعات النفايات الفضائية وإصدار معلومات التنسيق إلى مركز جمع البيانات ومعالجتها، كما أن المرصد سيجري بحثًا مستقلًا للكشف عن الأجسام على مسافات تتراوح بين 120 و40 ألف كيلومتر، ويمكنه اكتشاف الأجسام الفضائية بسطوع يصل إلى 18 درجة.

يذكر أن المرصد الروسي في جنوب إفريقيا هو الثاني بين 4 مراصد إلكترونية بصرية متخصصة تم إنشاؤها لنظام الإنذار الآلي الروسي للحالات الخطرة في الفضاء القريب من الأرض.

وتعمل روسيا، من خلال هذا المشروع على توسيع التعاون مع دول "بريكس" في قطاع الفضاء، والتعاون الدولي في مجال ضمان سلامة الأنشطة الفضائية في إطار جدول الأعمال العالمي للجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء.

روس كوسموس مراقبة النفايات الفضائية جنوب أفريقيا روسيا أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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