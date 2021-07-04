المتحدث العسكري: ليس من الحكمة اختبار رد فعل القوات المسلحة المصرية (فيديو)

قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكرى، إن القوات المسلحة خلال الفترة الماضية حرصت على تطوير وتحديث القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحرى بطول سواحل حوالى 2.936 كيلو متر على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، وحرصت على تزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات البحرية فى العالم.

وأضاف العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة خلال الفترة الماضية أنشأت عدد من القواعد العسكرية أبرزها قاعدة محمد نجيب العسكرية فى يوليو 2017، قاعدة سيدى برانى العسكرية، قاعدة برنيس العسكرية فى يناير 2020 لحماية وتأمين ساحل البحر الأحمر والاتجاه الإستراتيجى الجنوبى لدفع أى تهديدات قد تؤثر على الأمن القومى.

وأوضح أن افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بالأمس إضافة جديدة وامتداد لسلسلة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة والتى تضمنت التزود بأحدث الأسلحة والمعدات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، مضيفًا: "3 يوليو البحرية قاعدة متكاملة تتحد فيها جميع مقومات التدريب والقدرة القتالية العالية، فضلا عن الموقع الاستراتيجى للقاعدة بمنطقة جرجوب على ساحل البحر المتوسط بين مدينتى مطروح وسيدى برانى وعلى مسافة حوالى 179 ميل من الإسكندرية لتخدم كل من الاتجاه الاستراتيجى الشمالى والغربى بما يخدم أهداف وخطط القوات المسلحة الحالية والمستقبلية، الأمر الذى يعظم قدرة القوات البحرية على منع أعمال التسلل والتهريب عبر السواحل المصرية وتنفيذ مهام البحث والإنقاذ ومنع الهجرة غير الشرعية وتأمين الأهداف الحيوية للدولة والمكتسبات الاقتصادية".