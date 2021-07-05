عودة كوميديا محمد سعد بمسرحية جديدة وفيلم نهاية العام

قرر النجم محمد سعد العودة من جديد بعد غياب طوال الفترة الماضية بسبب عدم وجود عمل فني مميز يعيده للجمهور، من خلال مسرحية جديدة يحضر لها وفيلم يحسم أمره خلال أيام قليلة.

وتعاقد محمد سعد مؤخرا على سيناريو مسرحية كوميدية يعرضها بعد عيد الأضحى مباشرة خارج مصر وعروض أخرى داخلية لاحقا، من خلال عمل كوميدي مختلف به عدد من الإيقاعات والرقصات، ويشاركه في البطولة مي سليم وجار اختيار عدد من النجوم، حيث تتفاوض الجهة المنتجة مع عدد من نجوم الكوميديا.

وأجرى محمد سعد ومي سليم بروفات الخطوط العريضة للعمل الجديد على أن ينضم باقي الطاقم خلال أيام لعمل البروفات النهائية للمسرحية التي تعيد كوميديا محمد سعد من جديد، واختار طاقم العمل اسما مبدئيا باسم "كوبري ستانلي" اسما للمسرحية ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على العمل بشكل نهائي.

وأجّل محمد سعد التوقيع على الفيلم الجديد الذي كان ينوي العودة به لجمهوره حتى نهاية العام، على أن يبدأ التحضير بعد المسرحية ويصوره نهاية العام الجاري، للعرض العام القادم بعد غياب عدة سنوات في حالة الموافقة عليه والاستقرار على كافة تفاصيله بشكل كامل.

وغاب الفنان محمد سعد عن جمهوره منذ فترة طويلة وكانت آخر أعماله فيلم محمد حسين مع الفنان محسن محيي الدين ومي سليم وعدد كبير من الفنانين لكنه لم يحقق المردود من الفيلم وقرر التواجد بعيدا عن السينما لفترة من أجل التجهيز لعمل يحقق له نجاح الجزء الأول من فيلم الكنز الذي قدمه بعيدا عن الكوميديا وحقق نجاحا كبيرا.

وكان الفنان محمد سعد أطل على جمهوره بحملة إعلانية حقق من خلالها نجاحا كبيرا بأدائه التمثيلي الاستعراضي الغنائي، بعد آخر أفلامه "محمد حسين" الذي لم يحقق النجاح المطلوب له، والذي حققه في فيلم الكنز مع محمد رمضان.





