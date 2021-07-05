الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عودة كوميديا محمد سعد بمسرحية جديدة وفيلم نهاية العام

محمد سعد
محمد سعد

قرر النجم محمد سعد العودة من جديد بعد غياب طوال الفترة الماضية بسبب عدم وجود عمل فني مميز يعيده للجمهور، من خلال مسرحية جديدة يحضر لها وفيلم يحسم أمره خلال أيام قليلة. 

وتعاقد محمد سعد مؤخرا على سيناريو مسرحية كوميدية يعرضها بعد عيد الأضحى مباشرة خارج مصر وعروض أخرى داخلية لاحقا، من خلال عمل كوميدي مختلف به عدد من الإيقاعات والرقصات، ويشاركه في البطولة مي سليم وجار اختيار عدد من النجوم، حيث تتفاوض الجهة المنتجة مع عدد من نجوم الكوميديا. 

وأجرى محمد سعد ومي سليم بروفات الخطوط العريضة للعمل الجديد على أن ينضم باقي الطاقم خلال أيام لعمل البروفات النهائية للمسرحية التي تعيد كوميديا محمد سعد من جديد، واختار طاقم العمل اسما مبدئيا باسم "كوبري ستانلي" اسما للمسرحية ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على العمل بشكل نهائي.

وأجّل محمد سعد التوقيع على الفيلم الجديد الذي كان ينوي العودة به لجمهوره حتى نهاية العام، على أن يبدأ التحضير بعد المسرحية ويصوره نهاية العام الجاري، للعرض العام القادم بعد غياب عدة سنوات في حالة الموافقة عليه والاستقرار على كافة تفاصيله بشكل كامل.

 

وغاب الفنان محمد سعد عن جمهوره منذ فترة طويلة وكانت آخر أعماله فيلم محمد حسين مع الفنان محسن محيي الدين ومي سليم وعدد كبير من الفنانين لكنه لم يحقق المردود من الفيلم وقرر التواجد بعيدا عن السينما لفترة من أجل التجهيز لعمل يحقق له نجاح الجزء الأول من فيلم الكنز الذي قدمه بعيدا عن الكوميديا وحقق نجاحا كبيرا.

وكان الفنان محمد سعد أطل على جمهوره بحملة إعلانية حقق من خلالها نجاحا كبيرا بأدائه التمثيلي الاستعراضي الغنائي، بعد آخر أفلامه "محمد حسين" الذي لم يحقق النجاح المطلوب له، والذي حققه في فيلم الكنز مع محمد رمضان.
 


 

محمد سعد النجم محمد سعد مسرحية فيلم سيناريو مي سليم الكوميديا كوبري ستانلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

«الدستور» تنشر أسماء الضحايا المصريين فى حريق الغابات بقبرص

الأهلي يصعد إلى المركز الثانى برباعية فى سموحة

الحكومة: توافر احتياطى استراتيجى آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية