انطلاق ندوة تطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز لذوي الإعاقة العقلية والتوحد

تنظم الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة ندوة بعنوان "تطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والتوحد" عبر الإنترنت.

تأتي الندوة ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الأكاديمية في إطار البرنامج التوعوي بالتكنولوجيا المساعدة الذي يهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، تحت شعار "أفكار بقدرات خاصة".

وتهدف هذه الندوة إلى استعراض أهم استخدامات تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز خاصًة في مجالات التعلّم للأشخاص ذوي الإعاقة.



وسيشارك في الندوة مجموعة من الخبراء والمتحدثين المتميزين، وتستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والمصابين بالتوحد ومقدمي الرعاية والباحثين المهتمين بالاستخدام الفعال للتكنولوجيا الحديثة في تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة.