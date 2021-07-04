الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انطلاق ندوة تطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز لذوي الإعاقة العقلية والتوحد

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

تنظم الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة ندوة بعنوان "تطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والتوحد" عبر الإنترنت. 

تأتي الندوة ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الأكاديمية في إطار البرنامج التوعوي بالتكنولوجيا المساعدة الذي يهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، تحت شعار "أفكار بقدرات خاصة".

وتهدف هذه الندوة إلى استعراض أهم استخدامات تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز خاصًة في مجالات التعلّم للأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيشارك في الندوة مجموعة من الخبراء والمتحدثين المتميزين، وتستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والمصابين بالتوحد ومقدمي الرعاية والباحثين المهتمين بالاستخدام الفعال للتكنولوجيا الحديثة في تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة.

 

 

وزاة الاتصالات الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات تطبيقات الواقع الافتراضي الاشخاص ذوي الاعاقة مصر

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