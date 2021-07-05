الزملوط يلتقى المواطنين بمطرانية الوادى الجديد بالخارجة

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الأحد، لقاءََ مع المواطنين بمقر مطرانية الوادي الجديد والواحات بحضور نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وعدد من رجال الكنيسة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ أبرز المشروعات والإنجازات التي تمت علي أرض المحافظة بفضل تضافر الجهود وتعاون ووعي كافة أبناء المحافظة، والفرص الاستثمارية والتيسيرات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أكد على دعم الدولة لجهود التنمية بالمحافظات الحدودية وتوفير الخدمات المختلفة لأبنائها.

واستمع الزملوط إلى شكاوى ومطالب المواطنين، موجهًا بسرعة دراستها وحلها مع الجهاز التنفيذي، كما وجه بتخصيص حافلات لنقل المواطنين إلى مقر الكنيسة بالأعياد واللقاءات الأسبوعية.

وفي سياق آخر التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بوفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يزور المحافظة برئاسة الدكتورة هبة صالح مستشار وزير الاتصالات ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، للتنسيق لإنشاء مركز تدريب علي تكنولوجيا التطبيقات الإلكترونية وميكنة الخدمات.

وأشار الزملوط إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تنفذها المحافظة، وتأهيل وتدريب شباب الخريجين على إنشاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية الحديثة لتيسير الخدمات الحكومية وغيرها وإتاحتها للمواطنين بسهولة ويسر.

وفي إطار أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر احتياجا، تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الأعمال الجارية بقريتي الصحوة والأمان بمركز الداخلة والتي تشملهم المبادرة.

ووجهت بسرعة تجهيز الوحدة الصحية بالصحوة التي تم انشائها علي مساحة 3000 م٢ والانتهاء من أعمال اللاند سكيب والتأثيث بتكلفة ٩ مليون جنيه ، وتوفير الكوادر الطبية والإدارية لتشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين.

كما تفقدت أيضا محطة مياه الشرب بالقرية والتي تم إحلالها وتجديدها بتكلفة ٣ مليون جنيه بالإضافة إلى حفر بئر مياه شرب جديد بتكلفة ٤.٢ مليون جنيه، لخدمة القرية والقرى المجاورة، وكذلك تفقد أعمال صيانة مدرسة الصحوة الإعدادية المشتركة موجهة بإنشاء جناح تعليمي ملحق.

كما وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالوحدة الصحية بقرية الأمان البالغ تكلفتها ٧ مليون جنيه لتوفير الخدمات الصحية لأهالي القرية والتي ينتهي العمل بها خلال ٨ أشهر، كما تفقدت أعمال صيانة وتطوير مدرسة الأمان بتكلفة ١.٥ مليون جنيه.