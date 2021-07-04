ثروت سويلم يطالب بمد مستشفى الأحرار بالشرقية بأجهزة طبية

طالب ثروت سويلم وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الصحة بدعم مستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية، وتشكيل لجنة للتعرف على جميع احتياجاتها من الأجهزة الطبية، خاصة أن الأجهزة الحالية قليلة ولا تتناسب مع ذلك الصرح الكبير.

وقال سويلم في تصريحات صحفية اليوم: «القائمين على إدارة مستشفى الأحرار يبذلون جهودا كبيرة، في توفير الخدمات الطبية للمرضي رغم قلة الإمكانيات»، لافتا إلى أن مستشفى الأحرار أكبر صرح طبي بمحافظات شرق الدلتا ويخدم 9 مليون مواطن.

وأكد أنه طالب لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال مناقشة طلب إحاطة حول تطوير عدد من المستشفيات بمحافظة الشرقية ، بضرورة دعم ذلك الصرح الطبي الكبي .

كما طالب النائب ثروت سويلم، من مسؤولي الوزارة وضع جدول زمني لمشروع إنشاء مستشفى أبو حماد العام وتحديد مواعيد وخطوات هذا الصرح الذي تم تخصيص مبلغ 320 مليون جنيه تكلفة إنشاءه، مطالبا وزارة الصحة بعرض خطتها بشأن مستشفى السعيدية (بأبوحماد) ومستشفى بحطيط وتطوير مستشفى الحلمية.