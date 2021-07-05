الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حاولوا سرقة «حلق طفلة» بمركز شباب.. جهود لضبط «عصابة الصبية» بالغربية

ضبط عصابة
ضبط عصابة

شهد مركز شباب كفر الزيات بالغربية، واقعة مؤسفة بتسلق عدد من الشباب سور المركز ومحاوله سرقة قرط ذهبي من طفلة داخل أسوار النادي. 

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بتلقي بلاغ من "إيمان م" 50 عاما ربة منزل، تفيد فيه قيام 4 صبية بتسلق سور مركز شباب مدينة كفر الزيات ومحاولة سرقة نجلتها الطفلة "هنا. ن" 11 سنة تلميذة بالصف السادس الابتدائي، وعند مقاومتها واستغاثتها تعدوا عليها بالضرب وقام الرياضيين والإداريين بمركز شباب مدينة كفر الزيات بإنقاذها، وفر الجناة هاربين من أعلى الأسوار. 

وتم تحرير محضر بمركز شرطة كفرالزيات وتحويل الطفلة المجني عليها إلى مستشفى كفر الزيات العام لعمل تقرير طبي بالإصابات بها، وتولت نيابة كفر الزيات التحقيق في الواقعة.

وأكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجمهورية، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة كفر الزيات، أن الواقعة حدثت في مكان بعيد داخل أسوار مركز شباب مدينة كفرالزيات، حيث قام بعض الصبية بتسلق سور مركز شباب المدينة من ناحية الخلف بعيدا عن أماكن ممارسة الرياضة ومكاتب الإداريين، وقاموا بالتعدي على طفلة 11 سنة لمحاولة سرقة المحمول الخاص بها أثناء ذهابها إلى شقيقها الذي يمارس الرياضة داخل الأكاديمية الرياضية بمركز شباب كفر الزيات.

 وأضاف عبدالقوي، أنه عندما استغاثت الطفلة قام على الفور الكابتن محمد الغربلي، مدير الأكاديمية الرياضية والإداريين بمركز الشباب، بالإسراع لإنقاذ الطفلة  من الصبية الذين فروا هاربين وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة لضبط الجناة، مشيرا إلى تقديم مجلس إدارة مركز شباب مدينة كفر الزيات كل الدعم والإجراءات القانونية للحفاظ على حق الطفلة حتى يتم محاسبة من قام بالتعدي عليها بالضرب.

رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهليةيكشف ملابسات واقعة التعدي على طفلة بمركز شباب مدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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