الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الطاقة السعودى: التوافق موجود بين دول أوبك ما عدا واحدة

وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن التوافق موجود بين دول أوبك+ ما عدا دولة واحدة، موضحًا أنه "إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقًا".

وقال بن سلمان، في تصريحات صحفية لشبكة "العربية"، مساء الأحد، إن المملكة العربية السعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية، مضيفًا: "أُمثّل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+".

وأوضح وزير الطاقة السعودى أنه لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية، وصرح قائلًا: "لست متفائلا ولا متشائمًا باجتماع أوبك+ المرتقب".

وأضاف بن سلمان: "نحن وروسيا شريكان في اقتراح تمديد اتفاق أوبك+ وزيادة الإنتاج"، مشيرًا إلى أن "تمديد اتفاق أوبك+ هو الأصل وزيادة الإنتاج هي الفرع في اقتراحنا".

ونوه وزير الطاقة السعودي بأن زيادة الـ 400 ألف ب/ي شهريًا لا تكفي لإنهاء التخفيضات في أبريل 2022.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى عوامل عدم يقين لسوق النفط منها متحور دلتا وإنتاج إيران وفنزويلا، لافتًا إلى أن تمديد اتفاق أوبك+ هو الأصل في اقتراح السعودية وزيادة الإنتاج «تزوّد».

وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على ضرورة توجيه رسائل واضحة للسوق النفطية ولمدة طويلة، موضحًا أنه لا أحد يعرف حجم الإنتاج الإيراني الذي قد يأتي إلى السوق.

وتابع الوزير: "لا أعرف أن أي دولة اعترضت على حصتها في اجتماع مارس 2020"، موضحًا أن "هناك آلية متبعة للتظلمات في أوبك+ أما الانتقائية فصعبة".

وأشاد وزير الطاقة السعودي، بالإنجازات التي تحققت خلال فترة الأشهر الماضية، وصرح قائلًا: "حققنا إنجازات خيالية في 14 شهرًا يعيب علينا ألا نحافظ عليها"، مشيرًا إلى أن "شيئا من العقلانية وشيئا من التنازل يخلّص أوبك+".

وزير الطاقة السعودي أوبك الأمير عبد العزيز بن سلمان السوق النفطية النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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