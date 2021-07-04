الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

معارك عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين فى البيضاء

القوات الحكومية اليمنية
القوات الحكومية اليمنية والحوثيين

تخوض القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي اليوم (الأحد) معارك عنيفة في محافظة البيضاء، فيما تعرض معسكر للقوات الحكومية للقصف من قبل الحوثيين في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وذكر مصدر محلي مسؤول أن القوات الحكومية شنت اليوم هجوما واسعا ضد الحوثيين في مناطق عدة في مديرية "الزاهر" بعد يومين من هجوم مماثل في مديرية "الصومعة" في محافظة البيضاء (276 كلم) جنوب شرق صنعاء.

وأكد المصدر أن القوات الحكومية تمكنت اليوم وبعد معارك عنيفة مع الحوثيين من استعادة سيطرتها على مواقع عدة في مناطق "آل حميقان" في مديرية الزاهر غربي محافظة البيضاء.

وأكد أن المعارك أسفرت عن ستة قتلى من القوات الحكومية وعدد من الجرحى، فيما سقط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين (دون أن يذكر عدد محدد)، كما تم تدمير عدد من المركبات العسكرية للحوثيين.

وأشار المصدر إلى أن القوات الحكومية استولت على أسلحة وذخائر متنوعة للحوثيين في المناطق التي تمت السيطرة عليها.

والجمعة الماضي، شنت القوات الحكومية عملية عسكرية ضد الحوثيين في مديرية الصومعة جنوب شرق محافظة البيضاء، تمكنت من استعادة السيطرة على مناطق "جميمة، شاردة، السوس، وفاء وعقرامه وشوكان وشبكة ذي مضاحي" ومناطق أخرى في المديرية.
وأشار المصدر حينها، إلى أن المناطق التي تمت استعادتها مهمة، وتمهد أيضا الطريق أمام القوات الحكومية للتقدم باتجاه مركز المحافظة والتي أصبحت تبعد نحو 20 كلم.

وما تزال المعارك مستمرة أيضا في مديرية الصومعة بين القوات الحكومية والحوثيين، بحسب المصدر المحلي المسؤول.

بدورها، قالت القوات الحكومية اليوم، إنها تواصل تقدمها باتجاه مدينة البيضاء، بإسناد من تحالف دعم الشرعية (التحالف العربي بقيادة السعودية)، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، على حد قولها.

عدن اليمن البيضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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