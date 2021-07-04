كوبا تُجلي 70 ألف مع اقتراب العاصفة الاستوائية «إلسا»

أجلت كوبا 70 ألف شخص على طول المنطقة الجنوبية للجزيرة اليوم الأحد، وسط مخاوف من أن تؤدي العاصفة الاستوائية "إلسا" إلى فيضانات غزيرة بعد أن ضربت عدة جزر في الكاريبي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وفتحت الحكومة الكوبية ملاجئ وتحركت لحماية محاصيل قصب السكر والكاكاو قبل العاصفة، وفقا لوكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية، مشيرة إلى أن معظم الذين تم إجلاؤهم انتقلوا إلى منازل ذويه، بينما لجأ حوالي 23 ألف شخص إلى مرافق حكومية، ولجأ حوالي 400 شخص يعيشون في المناطق الجبلية إلى الكهوف الطبيعية التي تم تجهيزها لحالة الطوارئ.

وبحلول صباح اليوم كانت عاصفة "إلسا" تقع على بعد حوالي 80 كم شمال كينجستون، جامايكا، وكانت متجهة من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 20 كم/ساعة، فيما بلغ أقصى رياح مستدامة لها حوالي 95 كم/ساعة، وفقًا لمركز الأعاصير الوطني في ميامي.

وقال المركز إنه من المتوقع أن تضعف العاصفة تدريجيًا مع تحركها في أنحاء كوبا يوم الاثنين.