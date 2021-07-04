مسؤولة حكومية: لبنان يتحضر لمعركة مع سلالة دلتا

أعلنت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية للشؤون الصحية بترا خوري في تصريح اليوم، أن لبنان يتحضر إلى معركة جديدة مع فيروس كورونا الجديد هي المعركة مع سلالة (دلتا) المتحورة من (كوفيد-19).

وأوضحت خوري أنه "منذ 16 شهرا قمنا بجولات في المعركة ضد كورونا واليوم يجب أن نتحضر إلى جولة جديدة وبالأخص على أبواب الخريف"، مضيفة انه يجب أن نتحضر أكثر مع دخول سلالة (دلتا) المتحورة إلى لبنان".

وذكرت أن أقل من 100 شخص أصيبوا بسلالة (دلتا) المتحورة من (كوفيد-19) في لبنان.

وشددت على وجوب تسريع عملية التلقيح للتحصين من سلالة (دلتا) وعبر الالتزام بارتداء الكمامة، لافتة إلى قدرة (دلتا) على الانتشار السريع الذي سيؤدي إلى دخول المصابين الى المستشفيات بشكل أكبر.