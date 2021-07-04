«الإحصاء» يرصد بورصة أسعار السلع الغذائية ومواد البناء خلال 2021

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بورصة أسعار أهم السلع الأساسية لشهر مايو 2021، مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق عليه والتى تذبذبت صعودًا وهبوطًا على المدار الـ 12 شهر الماضية.



أشار الجهاز، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن متوسط سعر كيلو لحم بقرى وجاموسى "طازج" بلغ 133.98 جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 135.68 جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما تراجعت كيلو دجاج بلدى لـ 42.97 جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 44.32 جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

أضاف جهاز الإحصاء، أن متوسط سعر بيع لتر زيت بذرة قطن مخلوط 21.81 جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 20.72 جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما ارتفع متوسط سعر بيع كيلو قمح بلدى عادى لـ 7.53 جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 7.14 جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

أما فيما يخص أسعار مواد الخام والمعادن، بلغ متوسط سعر طن ألواح نحاس أصفر لـ 104.8 ألف جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 120.4 ألف جنيه خلال شهر مايو 2020، وتراجع متوسط سعر طن ألواح زنك لـ 89.1 ألف جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 101.9 ألف جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما ارتفع متوسط سعر بيع طن ألواح رصاص لـ 55.4 ألف جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 54.1 ألف جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وارتفع متوسط سعر بيع طن قطاعات الألومنيوم لـ 48.5 ألف جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 42 ألف جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وأسعار طن بترول خام لـ 7.8 ألف جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.6 ألف جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.