وصول خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق سيارة بالسلام

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن وصول خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق سيارة ملاكي بمنطقة السلام؛ للوقوف علي سبب الحريق وبيان ما إذا كان الحادث جنائي من عدمه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بسيارة بأحد شوارع منطقة السلام، وتم الدفع بـسيارة إطفاء لمكان الحريق وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق وتبين احتراق السيارة بالكامل وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، الأحد، من السيطرة على حريق شبّ داخل محل في منطقة الوايلي دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في أحد المحال بدائرة قسم شرطة الوايلي وتم الدفع بـ٣ سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.