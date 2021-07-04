مسئولان روسيان يبحثان مع المبعوث الأممى التسوية السورية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، عن عقد نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين، والممثل الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف، جلسة مباحثات اليوم الأحد، مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن، بشأن التسوية السورية.

وأشارت الوزارة - في بيان لها: إلى أنه "جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا، مع التأكيد على أهمية تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن الجانبين شددا على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية شاملة إلى سوريا وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المبعوث الأممي في أبريل الماضي: بأن الدبلوماسيين الدوليين المحوريين، مهتمون بتكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية لإحراز تقدم نحو إنهاء الأزمة في سوريا، لافتًا إلى أن "هناك حاجة لمزيد من الدبلوماسية الشاملة والبناءة لإحراز تقدم نحو حل الأزمة التي تشهد تدويلًا كبيرًا مع كبار المسؤولين من عدد من الدول وبينها روسيا وأمريكا وتركيا وإيران والعالم العربي وأوروبا".