حبس متسول قتل «سايس» بسبب استجداء المارة فى العمرانية

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، الأحد، قرارا بحبس متسوّل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل سايس خلال مشاجرة بينهم، بسبب شك المجني علية في المتهم وكونه يسرق السيارات في فيصل بدائرة قسم شرطة العمرانية، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بشارع فيصل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين سايس وأحد الأشخاص متسول يدعي "س.م" يجلس لاستجداء المارة في الشارع ويدعي كونه أخرس حتى يتمكن من استجداء المارة بالشارع، وقد قام المتسول بطعن السايس بزجاجة حتى سقط قتيلاً.

كما تبين من خلال التحريات التي أجريت أن المجني عليه شك في المتهم وسرقته للسيارات خلال توزيعه الأوراق الخاصة بالصم والبكم، وخلال مشاجرته معه اكتشف ادعاءه بأنه أبكم.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد هاني عجلان، معاون أول مباحث قسم شرطة العمرانية من تتبع خط سير المتهم بعد إعداد كمين أمني من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.